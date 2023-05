Il consiglio comunale di Avellino dice no al ddl Calderoli sull’autonomia differenziata. Con il solo voto contrario della consigliera Monica Spiezia (Lega), l’aula approva la mozione dell’esponente Cinque Stelle, Ferdinando Picariello, su un “disegno di legge che non fa il bene dell'Italia poiché non va nella direzione dell'interesse nazionale ma aumenta la frammentazione delle competenze e dei divari economici e sociali, in un momento in cui il Paese dovrebbe, invece, competere su scenari globali sempre più complicati”.

Scontro anche sulla Gestione del teatro Eliseo tra il sindaco e le oppossizioni in particolare sulla proposta di una scuola di cinema regionale.