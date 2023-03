Sulla A16 Napoli-Canosa e sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di sostituzione dei punti luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura.

SULLA A16 Napoli Canosa, che transita per Avellino:

-dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 2:00 di giovedì 30 marzo, sarà chiuso l'allacciamento con la A30 Caserta-Salerno, per chi proviene da Napoli ed è diretto verso Caserta.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pomigliano d'Arco, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie, verso Nola, con rientro sulla A30 alla stazione di Nola.

In Campania sono state comunicate ulteriori chiusure.

SULLA A30 Caserta-Salerno

-dalle 1:00 alle 6:00 di giovedì 30 marzo, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A16 Napoli-Canosa, per chi proviene da Salerno ed è diretto verso Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Nola ed immettersi sulla SS7 Nazionale delle Puglie, verso A1 Milano-Napoli.