Alle 21 al Teatro Gesualdo (ultimi biglietti disponibili su boxol.it ed al botteghino dalle 18) arriva Umberto Tozzi, uno dei monumenti viventi della musica leggera italiana. Leggera ma allo stesso tempo pesante come i suoi 80 milioni di dischi venduti e l'entusiasmo con cui è sempre stato accolto dal pubblico, a dispetto di una critica non sempre benevola. Tozzi (70 anni compiuti lo scorso 4 marzo) è forse il cantante italiano più internazionale. E non solo per la popolarità oltre frontiera, ma anche per la sua proposta musicale. Gloria Forever è il titolo della tournée ripartita in teatro lo scorso 5 dicembre dalla sua Torino dopo un periodo problematico per la sua salute in cui anche il Covid ha messo uno zampino pesante e fastidioso. Nel nome c'è l'omaggio al successo mondiale datato 1979, uno dei tanti firmati in coppia con Giancarlo Bigazzi. Ecco, appunto, Bigazzi-Tozzi come Mogol-Battisti? Forse un paragone abusato. Certo è che la dimensione pop rock di tanti successi della coppia fiorentino-torinese, grazie anche alla collaborazione con musicisti stranieri (su tutti l'arrangiatore Greg Mathieson), è entrata nel patrimonio musicale mondiale. Gloria, portata al successo nella versione inglese dalla compianta Laura Branigan, è stata sovente richiamata (come peraltro anche il primo successo Ti amo) in diverse colonne sonore di film cult, da Flashdance a The wolf of wall street. Ma Tozzi ha saputo anche fare a meno dei versi di Bigazzi riuscendo a sfornare, a metà anni novanta, due album scritti interamente da lui con all'interno una serie di hit (Muoio di te, Lei, Equivocando, Il grido) che hanno chiuso il cerchio iniziato venti anni prima. Nel mezzo i tanti successi dal 77 al 91, da Ti amo, brano rivelatore al grande pubblico, vincitore del Festivalbar, a Gli altri siamo noi, quarto posto sanremese dopo il successo in trio (con Morandi e Ruggeri) del 1987 con Si può dare di più.

Tanti i precedenti in Irpinia in epoca recente. Dalla tournée de Il Grido del 1996, che toccò anche Atripalda, alle feste di piazza dell'estate 2003 portando in giro il suo The Best of. Un'ultima apparizione il 9 settembre 2014 a San Potito. Stasera, ad accompagnarlo in una scaletta dal ritmo serrato e luci abbaglianti, ci saranno Raffaele Chiatto alle chitarre, Riccardo Roma alla batteria, Elisa Semprini al violino e cori, Gianni D'Addese alle tastiere, Giambattista Giorgi al basso e Gianni Vancini al sax. Si canterà dal primo all'ultimo minuto in una successione di hit che attraversano almeno 25 anni. L'apertura è con il botto: è l'esplosione che accompagna Notte Rosa. Si salta nel tempo da Equivocando a Ti amo, così come nell'unico medley (Roma Nord / Qualcosa qualcuno / Se non avessi te / Gli innamorati). Gli anni novanta de Gli altri siamo noi ed Il grido faranno strada alle origini di Io camminerò e Dimentica dimentica. Due gli omaggi previsti: a Simon & Garfunkel, con The sound of silence, e a Lucio Battisti con quella che si annuncia una emozionante I giardini di marzo. Tra i racconti delle origini, in versione acustica, ci finiscono anche Donna amante mia e la meno conosciuta, ma amata dai fans, Perdendo Anna. Si canterà insieme Si può dare di più. L'ascesa continuerà con Dimmi di no. Solo il tempo di rifiatare e poi il gran finale. Una dopo l'altra: Immensamente, Gente di mare, Io muoio di te, Tu, Stella stai. Si chiuderà in Gloria con la festeggiata del tour.