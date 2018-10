Sabato 20 Ottobre 2018, 22:26

Si perde tra i boschi del Partenio, pomeriggio di paura per un 60enne di Cardito giunto in Irpinia per un'escursione. L'uomo, dopo essersi smarrito, ha allertato il 112 per chiedere aiuto. I carabinieri della stazione forestale di Summonte e i colleghi di Pietrastornina gli hanno spiegato la procedura per segnalare la propria posizione tramite whatsapp. Questo gli ha permesso di essere raggiunto. Dopo alcune ore è stato rintracciato in località Monte Vallatrone, nel comune di Sant'Angelo a Scala, in buone condizioni di salute. Ma lo spavento è stato notevole.