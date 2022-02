Un altro dramma della solitudine, anziana trovata morta in casa

Ancora un dramma della solitudine in Irpinia. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti a Montoro in via Montagnella, per un soccorso ad un'anziana. La donna, sola in casa, non rispondeva al telefono e al citofono a parenti e vicini. Di qui, l'allarme alle forze dell'ordine e ai caschi rossi. I vigili del fuoco, una volta entrati, hanno rinvenuto la donna ormai priva di vita. Sotto choc familiari e comunità locale quando hanno appreso la notizia.