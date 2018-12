Giovedì 27 Dicembre 2018, 18:08

Il male di vivere colpisce ancora in Irpinia. Un nuovo suicidio si è registrato a San Biagio di Serino, dove una mamma di 55 anni è stata trovata impiccata all'interno della sua abitazione. La donna lascia il marito e tre figli. In una settimana tre persone si sono uccise, un ragazzo versa in gravissime condizioni dopo essersi lanciato dal ponte nel centro di Avellino e una 30enne è stata salvata in extremis a Cervinara dai carabinieri.