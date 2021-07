Un'app per segnalare i roghi nei boschi, patto tra Parco Partenio e Oasi Astroni

Un’app a disposizione dei cittadini per segnalare incendi: protocollo d’intesa tra Parco del Partenio e Cratere degli Astroni. A firmare il patto il presidente del Parco del Partenio, Francesco Iovino, il direttore della Riserva Naturale - Oasi WWF – Cratere degli Astroni, Fabrizio Canonico, l’amministratore di NEXUS TLC srl, Francesco Serino e l’amministratore di Hubstrat srl, Paola Neri. Si tratta di uno strumento importante per contribuire ad arginare il fenomeno degli incendi nei boschi. In Irpinia i roghi sono cominciati già dalla primavera. In fumo diversi ettari di area protetta. Quasi sempre dietro c'è la mano dell'uomo.

