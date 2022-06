«Un centrosinistra largo per costruire il dopo Festa»

«L'unica alternativa all'amministrazione Festa è la costruzione di un campo largo di centrosinistra aperto ad associazioni e movimenti». Movimento cinque stelle e Si Può lanciano il guanto di sfida e il Pd lo raccoglie. Amalio Santoro e Ferdinando Picariello, rispettivamente capogruppo di Si Può e M5S, chiamano a raccolta cittadini, associazioni e partiti al circolo della stampa e iniziano a scaldare i motori per le prossime elezioni amministrative.

«La traccia da seguire è quella dell'intesa raggiunta alle elezioni provinciali, per un'esperienza di centro sinistra che ha introdotto elementi di discontinuità. Tocca a noi spingere il carro del campo progressista, anche perché il Pd irpino continua ad essere luogo di traffici di convenienza più che di politica. A noi spetta il compito di provare a tirare fuori il meglio che c'è in quel partito per proiettarlo poi su un terreno più avanzato» dice Santoro. Obiettivo la costruzione di un percorso programmatico per Avellino dove, aggiunge il capogruppo della sinistra, «la partita è complessa. Non bastano i fallimenti evidenti dell'amministrazione Festa per garantire un futuro magnifico e progressivo ad un'opposizione possibile. Bisogna avviare un lavoro di confronto e di ricucitura con tutte quelle realtà rimaste inascoltate. I partiti da soli non vanno da nessuna parte, bisogna mettere in piedi un'alleanza ampia, rappresentativa e inclusiva in grado di definire una proposta programmatica per la città. Avellino ha bisogno di ritrovare una sua identità».

Mobilità, ambiente, cultura tanti i temi su cui M5S e Si Può bocciano tout court l'operato di Festa e della sua giunta. Questioni su cui associazioni e comitati non abbassano la guardia e chiamano i partiti ad una presa di responsabilità. Ad accogliere l'invito di Si Può e M5S tanti rappresentanti di diverse realtà cittadine, tra loro Generoso Picone e Ugo Santinelli di «Controvento», la scrittrice Mirella Napodano, il presidente regionale di Sinistra Italiana Raffaele Aurisicchio, Vittoria Troisi del «Centro Donna», l'avvocato Rita Cesta portavoce del comitato «Indignati per Avellino», Ranieri Popoli del gruppo ambientalista «Nessuno tocchi l'Irpinia». Un primo incontro con l'obiettivo, spiega Ferdinando Picariello, di «confrontarsi per costruire un'alternativa valida ad un'amministrazione comunale che in tre anni non ha portato a nulla. Non c'è tempo da perdere. Il sindaco Festa che all'inizio del suo mandato diceva di voler volare alto e ambiva a confrontarsi con i sindaci di Madrid e Copenaghen, non è stato in grado neanche di riparare le buche stradali. Avellino si ritrova ad essere una città inquinata, priva di politiche sociali, orfana di qualsiasi iniziativa culturale. Una città maltrattata, che non gode neanche dell'ordinaria amministrazione. Abbiamo il dovere di ascoltare le persone e arrivare alle elezioni con un programma condiviso basato su un'idea precisa del futuro della città». L'esponente dei 5 Stelle non nasconde le difficoltà oggettive di relazione con un Pd irpino sempre alle prese con i suoi turbamenti interni: «nel Pd ci sono criticità da risolvere perché generano ambiguità che inevitabilmente ricadono anche sulle altre forze politiche che non sanno con chi parlare. Bisogna sapere a chi fare riferimento per poter realizzare un'alleanza politica e gestire insieme un programma a lungo termine per restituire un futuro alla città».



A raccogliere il guanto di sfida, il segretario provinciale dei democratici Nello Pizza che prova a spingere sull'acceleratore: «Siamo pronti al confronto con forze civiche, partiti e associazioni di centro sinistra per elaborare un percorso comune. E' l'unica speranza che si può dare ad una città che, purtroppo, spesso preferisce premiare operazioni di potere a scapito delle idee. Sin da ora bisogna fare di tutto perché l'esperienza Festa finisca quanto prima: Avellino non può permettersi altri due anni di prebende e promesse elettorali come l'annuncio di oltre 80 assunzioni al Comune. Questa è vecchia politica, è una visione distorta di un sindaco che ha svuotato di significato finanche il consiglio comunale. Non ci sono alternative ad un percorso di centro sinistra ampio».