Mercoledì 10 Aprile 2019, 22:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla coltivazione alla vendita di marijuana. In casa aveva allestito una filiera indoor. In manette è finito un 53enne incensurato, arrestato a Luogosano dai carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano. I militari hanno rinvenuto all’interno dell’immobile circa un chilo e mezzo di marijuana essiccata, un bilancino di precisione, tre grinder ed altro materiale utile per il confezionamento delle dosi, il tutto sottoposto a sequestro insieme a 45 piantine di marijuana, coltivate in alcuni vasi posti all’interno di una rudimentale serra, realizzata nel giardino adiacente all’abitazione.