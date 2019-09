Giovedì 12 Settembre 2019, 14:33 - Ultimo aggiornamento: 12-09-2019 14:41

Gattino in pericolo, ci pensano i vigili del fuoco. I caschi rosso del comando provinciale di Avellino hanno tratto in salvo il piccolo felino che era caduto da un balcone al quinto piano di un palazzo in via Partenio a Mercogliano. Il gattino è rimasto in bilico su un cornicione sottostante. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta con l'ausilio dell'autoscala, è riuscita a salvare il piccolo felino, per la gioia della proprietaria a cui è stato riconsegnato sano e salvo. Era stata proprio la donna a lanciare l’allarme.