In memoria di un amico. Si terra questo pomeriggio nel Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione a Napoli, con inizio alle ore 17,30, la seconda edizione della Consegna dei Premi di Laurea intitolati al professore Antonio Picariello, docente originario di Montefredane, profondamente stimato ed apprezzato nell'ambiente universitario partenopeo e non solo sia per le sue qualità professionali che per la sua grande umanità, scomparso prematuramente il 23 giugno del 2020, a causa delle drammatiche conseguenze di un aneurisma.

Un evento curato nei minimi dettagli dal Centro di Solidarietà di Avellino Giovanni e Massimo Odv, in collaborazione con il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica) e l'Università degli Studi di Napoli, Federico II. Introdurrà i lavori Gianluca Troncone, presidente Centro Solidarietà di Avellino Giovanni e Massimo Odv, e Simon Pietro Romano, direttore Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica Cini Item. A seguire, gli interventi di Carlo Sansone, membro del Comitato di Gestione del Laboratorio Nazionale CINI Artificial Intelligence and Intelligent Systems, Vincenzo Moscato, presidente della commissione giudicatrice, Roberto Tuorto, direttore Banco Alimentare Campania Onlus, Antonio Romano, direttore Banco Alimentare Campania, Carlo Mele, direttore Caritas Diocesana di Avellino.

APPROFONDIMENTI Alessandro Borghi, cicogna in arrivo per l'attore: ecco il pancione della compagna Irene Forti Festa si autopromuove: «Mi aspetto le caramelle» La filovia viaggia in retromarcia: ad Avellino niente corse fino all'anno nuovo

I premi saranno consegnati dalle figlie del professore Picariello. Premiazioni, quindi, e contestuali assegnazioni agli studenti vincitori dei premi di laurea intitolati alla memoria del chiarissimo professore Picariello, per ricordare la sua grande generosità. Un Concorso Indetto dal CINI, in ricordo dell'amico e collega Antonio, presso cui egli ha speso la sua proficua, illuminante ed intensa attività di ricercatore, docente e formatore umano. Iniziativa e fondi promanano dal Centro di Solidarietà Giovanni e Massimo ODV, con il contributo del Banco Alimentare Campania. Durante la sua vita, infatti, il professore Picariello è stato al contempo fervente Diacono impegnato nella Diocesi di Avellino e un instancabile pilastro del locale Centro di Solidarietà. L'evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube dell'Università Federico II e sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria del Carmine Montefredane.