Un thriller storico a Villa Amendola. Partirà così sabato prossimo alle 18, la terza edizione della rassegna Avellino Letteraria diretta da Annamaria Picillo. Protagonista Franco Salerno che presenterà il suo Che ora è della notte. La rassegna si ripropone come uno degli appuntamenti attesi della vita culturale cittadina e regionale. Un' opportunità per confrontarsi con scrittori, editori, enti, associazioni ed artisti e gli amanti della buona letteratura. Tutti unite da un unico collante: la passione per la lettura, scrittura ed il pensiero creativo.

Che ora è della notte? Si muove tra i misteri di Ischia e Procida, pubblicato da Guida editori. Due pagine del manoscritto Voynich, custodito in passato nel Castello Aragonese di Ischia e considerato il documento più misterioso del mondo, spariscono. La trama, si avvale del linguaggio cinematografico e della narrazione del pensiero, si snoda attraverso sorprese, delitti e colpi di scena. E quando tutti sembrano vicini al ritrovamento delle pagine scomparse e alla scoperta delle verità ultime, un evento inaspettato prende forma e graffia il cuore del lettore. Ad interloquire con l'autore sarà la giornalista de Il Mattino, Stefania Marotti. Il primo appuntamento vedrà l'accompagnamento musicale del duo pianistico formato da Giusy Famiglietti e Flora Cozzolino.

Un anniversario in musica per la Polizia di Stato. Oggi alle ore 10.30, presso l'auditorium Vitale del Conservatorio di Avellino avrà luogo la celebrazione del 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Protagonista l'Orchestra di fiati e percussioni del Cimarosa alla presenza del questore Maurizio Terrazzi e delle autorità militari, civili e religiose. Si partirà con l'Inno di Mameli. Si omaggerà poi Luis Enrique Bacalov (Il Postino), Nicola Piovani (La vita è bella), Ennio Morricone (Nuovo Cinema Paradiso e The Mission), Ernesto Abbate (A Tubo!), Giulio Andrea Marchesini (Giocondità). Nel corso dell'evento si terrà la cerimonia di premiazione nel corso della quale saranno consegnati gli attestati al personale di Polizia, distintosi in attività di servizio.

Continua la trentatreesima edizione della rassegna cinematografica organizzata dal Centro donna Avellino in collaborazione con Quaderni di Cinema Sud. Oggi presso il Cinema Partenio di Avellino (17.30, 19.30 e 21.30) un sesto appuntamento da non perdere: sarà proiettato Alcarras di Carla Simon (Spagna/Italia, 2021, 122') Orso d'oro all'ultimo Festival di Berlino. Ambientato in Catalogna, precisamente nel paesino di Alcarràs, racconta la storia di una famiglia di coltivatori, i Solè, che lavorano da generazioni per i Pinyol. Quando il proprietario della grande tenuta per cui lavorano muore, l'erede decide di vendere il terreno, su cui si erge il frutteto di pesche, ad un'azienda energetica per installarvi sopra pannelli solari, minacciando così il lavoro ed il sostentamento dei Solè.

Un progetto cinematografico tutto irpino sarà protagonista questa sera alle 19 presso il circolo Arci Avionica di via Colombo 16 ad Avellino. Sarà proiettato A haunting winter's tale (Un inquietante racconto d'inverno) del regista arianese Lorenzo Sicuranza, co-fondatore della produzione Untitled Studio, un progetto nato di giovani nato ad Ariano Irpino con lo scopo di far cinema e di farlo apprezzare nel contesto culturale locale. Dopo 4 cortometraggi, A haunting winter's tale, primo lungometraggio, uscito nel dicembre 2022, concorre in festival e competizioni internazionali. Alla serata parteciperanno il regista e gli attori Antonio Perna e Vincenzo Ciardullo.