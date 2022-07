Una 22enne scompare, ritrovata dopo una notte di ricerche: è giallo

Ritrovata dopo ore di ricerche, è giallo sui motivi del suo allontanamento. Una ragazza di 22 anni di Avellino, domiciliata a Santo Stefano del Sole, è stata trovata sana e salva da Carabinieri e Vigili del Fuoco dopo ore di apprensione. La ragazza aveva fatto perdere le sue tracce dalla serata di martedì. Di qui, la denuncia di scomparsa agli uomini dell’Arma.

APPROFONDIMENTI IL SOCCORSO Avellino, fiamme in casa: interviene ad aiutare una parente ma resta... IL CASO Continua l'emergenza sangue, sos dai medici del Moscati IL CASO Un malore, poi la tragedia: non ce la fa il giovane presidente...

I Carabinieri della Compagnia di Solofra, agli ordini del capitano Gianfranco Iannelli, hanno fatto scattare la macchina delle ricerche, chiedendo il supporto dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Avellino. Oggi il lieto fine. Il proprietario di un agriturismo di Santo Stefano Del Sole, situato in località Sorgive, ha notato un'autovettura in sosta nelle campagne e ha avvertito i Carabinieri. Immediatamente si è levato in volo un elicottero dei Vigili del Fuoco del nucleo di Pontecagnano, che ha individuato l'area. I pompieri, una volta atterrati e in collaborazione con il proprietario dell'azienda agrituristica e una squadra del comando provinciale, hanno ritrovato la ragazza, visibilmente scossa, ma in discrete condizioni di salute. E’ stata affidata ai sanitari del 118, che ne hanno disposto il trasporto presso l'ospedale Moscati di Avellino. Ancora oscuri i motivi del suo allontanamento. Indagini in corso.