Una 85enne muore per Covid estubati due pazienti al Moscati

È deceduta questa mattina, nella terapia subintensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera Moscati, una paziente di 85 anni di Conza della Campania (Avellino), ricoverata dal 18 gennaio scorso.

Nelle aree Covid dell’azienda Moscati sono ricoverati 36 pazienti: 2 in terapia intensiva, 22 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital, 10 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 1 nell’Unità operativa di Pediatria e 1 in quella di Ostetricia e Ginecologia della Città ospedaliera. Due pazienti ricoverati fino a ieri nella terapia intensiva del Covid Hospital sono stati estubati ed essendosi anche negativizzati sono stati trasferiti in Unità operative non Covid della Città ospedaliera.