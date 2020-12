Una stazione dei Carabinieri nel presepe, la simpatica iniziativa dei militari in provincia di Avellino

C’è la grotta con la Sacra Famiglia, ci sono le casette, gli alberi innevati, i pastori, gli animali e tante lucine. Sembrerebbe un presepe di quelli tradizionali se non fosse che, tra le casine e le statuine, compare anche una stazione dei Carabinieri in miniatura con tanto di militare dell’Arma in uniforme. Nulla è stato lasciato al caso. C’è persino il tricolore alla finestra della caserma. Accade a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, dove i Carabinieri della locale stazione hanno pensato di realizzare un presepe davvero particolare con tanto di presidio dell’Arma tra i protagonisti della rappresentazione. Un’idea davvero carina che si è conquistata l’onore dei social. La foto del simpatico presepe è stata infatti pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale dei Carabinieri. “Quella del presepe è una tradizione affascinante perché consente a ciascuno di arricchirlo con dettagli personali, fino a trasferire in esso una parte di sé – spiegano i militari - Come hanno fatto i nostri colleghi di Monteforte Irpino che nel presepe realizzato in caserma hanno inserito anche una stazione dei Carabinieri. Perché è questo che noi siamo e vogliamo essere: presenza discreta e rassicurante”.

