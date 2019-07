Lunedì 8 Luglio 2019, 21:51

Storia a lieto fine per l'allenatore della nazionale di basket tedesca impegnata al palazzetto dello sport di Avellino per la sfida contro gli Stati Uniti nell'ambito dell'Universiade 2019. Nel pomeriggio gli agenti della polizia municipale del capoluogo irpino hanno rinvenuto il portafogli del coach. Il ritrovamento in via Greco da parte degli uomini del colonnello Michele Arvonio. Nel portafogli c'erano documenti, bancomat, carte di credito e postali. Il tutto è stato consegnato direttamente nelle mani del legittimo proprietario che ha elogiato l'operato dei caschi bianchi avellinesi.