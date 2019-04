Mercoledì 17 Aprile 2019, 13:49 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2019 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 3 al 14 luglio ad Avellino e ad Ariano Irpino le universiadi ad Avellino. Gli impianti che sono in fase di sistemazione per accogliere gli atleti sono il PaladelMauro per il basket, il Partenio e il campo Coni ad Avellino per il tiro con l'arco, mentre al palasport di Ariano Irpino si tengono le gare di pallavolo. L'organizzazione cerca per l'evento giovani disponibili a fare il volontario per l'accoglienza di atleti, giornalisti, appassionati.