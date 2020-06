© RIPRODUZIONE RISERVATA

La settima tappa, la prima in. Dopo, dove tutto storicamente ha avuto inizio,, la fiaccola dellearrivava, precisamente un anno fa, ad. Un tour all’insegna dello sport, dispensando un messaggio universale di pace e fratellanza. Nell’abbazia dila benedizione della torcia da parte di padre«Grande emozione e una bella cornice di pubblico», racconta l’ex commissario straordinario, avellinese doc. «Sembra sia passato un secolo». Tedoforo nella sua città e passaggio di testimone. Intervennero diversi campioni:ed altri sportivi. «Si trattò di una bella manifestazione, in vista dell’arrivo delle delegazioni internazionali», ricorda Basile. «Una città in festa, una Campania che si preparava ad ospitare nel migliore dei modi gli atleti. Giorni complessi e complicati, macchina organizzativa imponente. Si percepiva tensione e voglia di fare bene, con la preoccupazione che tutto dovesse procedere per il verso giusto».«non un’attività ordinaria. E’ stata una prima volta per tutti, anche per le Federazioni sportive. Entusiasmo e tensione», sottolinea Basile.Tra i, con lo sforzo finanziario della, lo, sede delle gare di tiro con l'arco. Opere di adeguamento relative a spogliatoi, luoghi di accoglienza degli organi di stampa e delle delegazioni accreditate: importo di 674.376,73 euro. E proprio laddove 30 anni fa si disputò la finale di(16 maggio 1990) tra. Presente sugli spalti l’ingegnere Basile. Finì a reti inviolate (0-0) ma prevalsero i bianconeri allenati da, il primo tecnico a conquistare il trofeo da portiere nel 1977. In maglia viola il casertano, che vinse lo scudetto di categoria nel 1979 con ladel, allenata dal compianto. Il terzino sinistro campano festeggiò il primo tricolore con ildinel 1987 e siglò il gol del 3-1 (medesimo risultato dell’andata di Coppa Uefa vs i gigliati) alla Juventus a, città natale dellenel, per volere di«A detta di tuttiun evento di alto livello, superate le aspettative iniziali. Un successo di pubblico, soprattutto a Napoli. Una bella kermesse e una vetrina per la Campania. Si sono avvicinati tanti giovani, con il coinvolgimento delle università. Una manifestazione di giovani per altri giovani provenienti da tutto il mondo, ben figurando all’estero», rivendica orgoglioso Basile. «Scelta strategica il gran numero di impianti sportivi interessati, frutto della lungimiranza del presidente». Raggio d’azione allargato all’intero territorio regionale, trattandosi di «un evento multisport, secondo soltanto alle», conclude Basile. Ben 18 discipline interessate e 21 comuni coinvolti nelle 5 province campane.Ad Avellino si disputò la finale maschile di basket vinta daglisull’alintitolato a. La fiaccola di Napoli 2019 è, invece, nelladiUniversiadi un miracolo riuscito, una scommessa vinta con il gioco di squadra.