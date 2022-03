Sarà il fisico di fama internazionale Antonio Ereditato, attualmente visiting professor presso l'Università di Yale, il protagonista di «Zitto e calcola. Corso Introduttivo di meccanica quantistica per studenti principianti, ma curiosi», in programma nei prossimi 21, 22 e 23 marzo, nella sede arianese dell'Istituto. La nuova iniziativa del centro di ricerca irpino nasce all'interno della rassegna Le due culture 2022, per la prima volta in programma continuativamente per l'intero anno.

Il corso punta a realizzare un percorso sintetico e, nei limiti del possibile, divulgativo, nel suggestivo mondo della fisica dei quanti, nato dall'esigenza di spiegare fenomeni naturali, relativi principalmente alla struttura intima della materia - l'atomo e i suoi costituenti -, non interpretabili da quella che oggi chiamiamo fisica classica di fine '800. «La meccanica quantistica - anticipa il professore Ereditato - si è sviluppata tra il 1920 e il 1930, e costituisce uno strumento potente per spiegare la fisica del microcosmo, determinando, inoltre, una devastante rivoluzione per il nostro stesso modo di pensare, dal punto di vista scientifico, ma anche filosofico».

Nel corso si cercherà di «limitare al massimo il formalismo e gli aspetti matematici», insistendo «sulla fenomenologia e sulle evidenze sperimentali». «La fisica dei quanti - garantisce infine Ereditato - è oggi verificata da una miriade di esperimenti ed è un mezzo affidabile per la comprensione qualitativa della natura», anche se, «sui principi profondi alla sua base, il dibattito scientifico è ancora aperto, lasciando presagire, per il futuro, interessantissimi sviluppi».

La meccanica quantistica e i suoi quanti affascina da sempre: compare anche in Avengers Endgame, celebre film della Marvel, in cui i protagonisti sfruttano il «regno quantico» per viaggiare indietro nel tempo.