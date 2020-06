LEGGI ANCHE

La Digos di Avellino ha identificato due persone che, lo scorso 5 giugno, avevano lanciato due uova contro il leader della Lega Matteo Salvini durante l'inaugurazione della sede provinciale del partito in via Stanislao Esposito ad Avellino., senza colpire né lui né le numerose persone vicine. Autrici del gesto sono due studentesse universitarie della provincia di Avellino, rispettivamente di 24 e 26 anni, che sono state denunciate all'autorità giudiziaria per i reati di violenza privata e getto pericoloso di cose.pronunciando, si legge in una nota della Questura di Avellino, «parole e frasi offensive all'indirizzo del senatore. Il tempestivo intervento degli agenti di Polizia - conclude la nota - aveva impedito, nella circostanza, che la situazione degenerasse in un contatto fisico con i sostenitori della Lega presenti».