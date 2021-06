Usura, tassi fino al 180%, due arresti nell'Avellinese

Interessi fino al 120% che in un caso sono arrivati al 180%. Questo pagavano le vittime ai due presunti usurai, entrambi di Atripalda, in provincia di Avellino, arrestati dai carabinieri che hanno dato esecuzione all'ordinanza firmata dal Gip del tribunale di Avellino su richiesta della Procura guidata da Domenico Airoma.

Le indagini, avviate in seguito all'aggressione subita da una delle vittime, ha accertato un'attività usuraria portata avanti da anni da un 50enne e un 32enne del posto.

Tra le vittime anche un imprenditore, come le altre costretto a chiedere ulteriori prestiti per far fronte ai debiti già contratti o ad alienare propri beni a favore degli usurai. I due indagati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari