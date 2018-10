Mercoledì 17 Ottobre 2018, 19:34

A caccia senza licenza e con un'arma clandestina, in manette è finito un 52enne sorpreso in una zona montana di Montoro. I carabinieri della stazione forestale di Forino e di Cervinara hanno individuato l'uomo mentre esercitava l'attività venatoria senza essere in possesso della licenza e in possesso di un fucile calibro 12, modificato e con matricola abrasa. Il fucile, completo del relativo munizionamento, è stato sottoposto a sequestro.