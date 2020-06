A fuoco un silos di una conceria di Solofra. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti in località Carpiano per l'incendio che ha interessato la struttura dell'opificio. La squadra dei caschi rossi, anche con l'ausilio dell'autoscala, ha spento prontamente le fiamme ed ha messo in sicurezza la struttura. Malore per un dipendente, soccorso sul posto dai sanitari del 118 intervenuti tempestivamente. Da verificare le cause che hanno provocato il rogo che ha messo in allarme tutti i lavoratori. © RIPRODUZIONE RISERVATA