Va a fuoco un autocarro, sei operai salvi per miracolo

Sei operai salvi per miracolo. L’autocarro sul quale viaggiavano si è improvvisamente incendiato. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti a Montemiletto sulla SS 7 Appia, via Nazionale delle Puglie. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente e l’area è stata messa in sicurezza. Le sei persone presenti a bordo hanno fatto appena in tempo ad abbandonare l'automezzo, ma per loro nessuna conseguenza oltre ad un comprensibile spavento. Il camion è andato completamente distrutto.