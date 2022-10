Va male la truffa dello specchietto: 45enne napoletano arrestato in Irpinia

Va male la truffa dello specchietto per un napoletano in trasferta in Irpinia. Un 45enne è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano. Deve rispondere di truffa aggravata. L’uomo, alla guida di un’Alfa Romeo Giulietta, dopo aver scelto la vittima, ha messo in atto il suo piano: simulando il danneggiamento dello specchietto e accusandone l’anziano automobilista, è riuscito a farsi consegnare il denaro contante che il malcapitato aveva con sé, quale risarcimento. Ma l’azione criminosa non è sfuggita all’occhio di un carabiniere della locale Compagnia che, nonostante fosse libero dal servizio, non ha esitato ad intervenire. Ha seguito il 45enne, fornendo alla centrale operativa dell’Arma le indicazioni che hanno permesso a una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di rintracciarlo. Sono così scattate le manette.