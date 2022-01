Vaccini ai bambini 5-11 anni: più di 9mila adesioni ad Avellino

Sono 11.324 ad oggi i bambini che in provincia di Avellino hanno aderito alla campagna vaccinale, circa il 50% della popolazione residente compresa nella fascia d'età 5-11 anni. Per tutti i prenotati è già arrivata la convocazione nei centri vaccinali, con gli ultimi 280 iscritti convocati per la giornata di domani. Ad oggi in 9.276 hanno ricevuto la prima dose e 2.033 hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose.

«Abbiamo esaurito le convocazioni dei bambini per la prima dose, parallelamente stiamo procedendo con la somministrazione delle seconde dosi», spiega il direttore generale dell'Asl di Avellino Maria Morgante. «L'auspicio è che nelle prossime ore anche i genitori maggiormente indecisi si convincano della necessità di vaccinare i loro figli. L'obiettivo è rendere le nostre scuole sicure vaccinando tutta la popolazione scolastica».