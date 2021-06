Hub in azienda, nella Capaldo spa 110 lavoratori già vaccinati con Moderna

La A.Capaldo S.p.A. ha concluso, il 1° giugno, la prima giornata di somministrazione del vaccino Moderna ai primi 110 dei circa 500 collaboratori che hanno aderito all’iniziativa. Le operazioni si sono svolte nella massima celerità grazie ad una macchina organizzativa che ha funzionato perfettamente, minimizzando i tempi di attesa dei lavoratori.

L’azienda dei fratelli Gerardo, Gian Paolo e Sergio Capaldo ha sin da subito aderito al progetto promosso da Confindustria, per poter essere motore importante sul territorio nella battaglia contro il Covid19.

Nell’hub vaccinale allestito nel sito di Manocalzati saranno effettuate ulteriori giornate di somministrazione per poter vaccinare non solo i dipendenti della A.Capaldo S.p.A., ma di tutte le altre aziende della rete di imprese.

«La vaccinazione all’interno della nostra azienda - spiega il dottor Sergio Capaldo, direttore generale della società irpina - non è altro che il normale completamento di tutta l’attività di prevenzione e controllo svolta in quest’ultimo anno all’interno dei nostri stabilimenti e dei nostri negozi Progress. Siamo orgogliosi di essere tra le prime aziende ad aver aderito al progetto di Confindustria. Un ringraziamento particolare va al Direttore delle Operazioni, l’ing. Massimo Magri, e a tutto il team senza i quali questa iniziativa non sarebbe stata così efficace».