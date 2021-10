Vaccini last minute continua l'assalto: prime dosi triplicate

Vaccini last minute e abbonamenti ai tamponi. È corsa al green pass che da oggi è obbligatorio per tutti i lavoratori. Folla, come non si vedeva da mesi, nei centri vaccinali della provincia. Più degli altri ha registrato un aumento delle somministrazioni quello di Avellino: da sabato scorso, le iniezioni di prime dosi si sono almeno triplicate. Erano quasi azzerate. Poi l'introduzione dell'obbligo del certificato verde per accedere sul posto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati