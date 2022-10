Vaccini, prove d'intesa tra Asl e medici di base: «Aiuteremo negli hub»

«I medici di base ci daranno una mano». Per tentare di invertire la rotta della nuova fase della campagna vaccinale anticovid, il direttore generale dell'Asl di Avellino, Mario Nicola Ferrante, chiede l'aiuto dei dottori di famiglia: «Saranno coinvolti - dice il manager - nelle somministrazioni negli hub e stiamo vagliando anche la possibilità di fare le iniezioni negli studi medici, dove attualmente sono già somministrati i vaccini antinfluenzali». I primi dati di questa nuova fase della campagna vaccinale anticovid non sono affatto confortanti. Anche ieri, il ritmo è stato piuttosto blando. Infatti, soltanto 153 persone sono andate negli hub dell'Asl di Avellino a fare il bivalente. Una quarantina in meno di mercoledì (quando il conteggio era arrivato a 194). Ulteriore segnale che i cittadini non sono affatto convinti di proseguire il percorso di immunizzazione nonostante il virus, che negli ultimi due anni ha fatto migliaia di vittime, continui a circolare. «L'aiuto dei medici di base sottolinea Ferrante arriverà anche attraverso la sensibilizzazione degli assistiti: le persone devono comprendere che non è il momento di abbassare la guardia. Nei mesi invernali, non possiamo prevedere cosa accadrà: non è da escludere una recrudescenza della pandemia».



Serra i ranghi il presidente dell'Ordine dei medici Francesco Sellitto che ieri ha incontrato il diggì dell'Asl negli uffici di via Degli Imbimbo: «Siamo pronti a fare la nostra parte. Quello di ieri è stato un primo incontro, ci riaggiorneremo presto per definire l'organizzazione». Come detto, si va verso un coinvolgimento dei medici di base nella campagna anticovid come era già successo con la somministrazione della prima e della seconda dose: «Possiamo assicurare prosegue Sellitto la nostra presenza negli hub, ma non escludiamo di fare le punture anche nei nostri studi: è una questione di organizzazione da mettere a punto».

Quindi, Sellitto rinnova l'appello ai cittadini: «Abbiamo aspettato tanto tempo questi vaccini bivalenti: si tratta di sieri che coprono anche dalla varianti più recenti del virus. Dunque, tutti dovrebbero correre nei centri vaccinali a fare l'iniezione. Non dimentichiamo quanto successo nel recente passato e soprattutto non dimentichiamo che è proprio grazie alla vaccinazione di massa che molti di noi non sono finiti in ospedale quando hanno contratto la malattia».



Nell'incontro di ieri, è stata discussa anche la riorganizzazione della medicina territoriale: «Erano presenti dice Sellitto i responsabile delle 14 Aggregazioni funzionali territoriali (Aft) e con il manager dell'Asl ci siamo confrontati sul futuro della medicina di prossimità». Un ruolo, quello dei medici di base, che diventerà sempre più centrale anche in vista della realizzazione del nuovo piano di sanità territoriale che prevede per la provincia di Avellino l'istituzione di altri 4 ospedali di comunità (ad Avellino, Montella, Moschiano e Monterforte Irpino) oltre a quello inaugurato a novembre dell'anno scorso a Bisaccia; di altrettante case della comunità e delle centrali operative territoriali. Tutte strutture che avranno il compito di offrire assistenza primaria ai cittadini alleggerendo in questo modo la pressione sui pronto soccorso. In particolare, su quello dell'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino che è sempre in difficoltà a causa del sovraffollamento essendo punto di riferimento sia per la provincia di Avellino sia per diversi comuni del Salernitano e del Napoletano.

Tornando alla campagna vaccinale, dall'Asl ricordano che «è possibile accedere ai Centri vaccinali territoriali, secondo il calendario, muniti di tessera sanitaria, senza prenotazione o su prenotazione accedendo alla piattaforma regionale (raggiungibile al link: https://opendayvaccini.soresa.it) dalle 15 del 14 ottobre». Per chi volesse fare il vaccino, oggi sono aperti gli hub di Avellino presso il Paladelmauro (dalle 8 alle 14), Ariano Irpino presso il palazzetto dello sport (8-14), Cervinara (8-14), Lioni (8-14), Montoro (14-20) e Sant'Angelo dei Lombardi (8-14). Domani, invece, Avellino presso il Paladelmauro (dalle 8 alle 14), Ariano Irpino presso il palazzetto dello sport (8-14), Cervinara (8-14), Montoro (8-14), Mugnano del Cardinale (8-14) e Sant'Angelo dei Lombardi (8-14).