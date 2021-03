Vaccino Covid ad Avellino, via ai richiami per gli over 80

Partirà da mercoledì 10 marzo la somministrazione delle seconde dosi di vaccino anti Covid-19 per la categoria degli over 80 nei Centri vaccinali di Bisaccia, Montella, Lioni, Sant'Angelo dei Lombardi, già attivati per la somministrazione delle prime dosi. Lo fa sapere la Asl di Avellino. Inoltre, a seguito del completamento dell'allestimento dei Centri vaccinali da parte del Comune di Ariano Irpino, da domani verranno attivati anche i 2 centri vaccinali nel Palazzetto dello Sport e nel Centro sociale in località Martiri. Pertanto da domani i cittadini ultra 80enni prenotati afferenti l'Aft 11 verranno convocati per ricevere la seconda dose di vaccino nei Centri vaccinali di località Martiri e località Cardito e nel Centro vaccinale del presidio ospedaliero di Ariano Irpino, dove sono stati destinati 2 box per la somministrazione del vaccino agli over 80.

Ad oggi sono 36.750 le persone vaccinate in provincia di Avellino: di queste 28.757 hanno ricevuto la prima dose di vaccino e 7.993 hanno completato la vaccinazione anche con la seconda dose. Si tratta di 13.079 ultra 80enni, 16.512 personale sanitario e non, 6.575 personale scolastico, 584 forze dell'ordine.

