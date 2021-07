Vaccino, effetto green pass: 5mila prenotazioni, assediati i camper

Non si è fatto attendere. L'effetto Green Pass scuote gli indecisi del vaccino. Anche in Irpinia. Boom di prenotazioni nelle ultime 72 ore e Camper della salute presi d'assalto da chi, fino all'altro giorno, aveva fatto a meno dell'iniezione anticovid.

Dopo un paio di settimane con adesioni pari a zero, da giovedì sera la piattaforma regionale Soresa ha ricominciato a macinare numeri importanti. La decisione del governo nazionale di rendere...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati