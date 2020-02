LEGGI ANCHE

Una importante iniziativa, mirata soprattutto a prevenire lenei confronti degli, è stata posta in essere dai carabinieri della stazione di. Il comandante Vincenzo Vernucci ed il maresciallo Mariagiovanna Cardinale sono intervenuti al termine della prima Santa Messa della domenica per mettere in guardia soprattutto le persone più anziane e per sollecitare collaborazione.Non è la prima volta che il maresciallo Vernucci prende la parola al termine della celebrazione religiosa officiata da don Gerardo Ruberto per parlare direttamente con la comunità. Nel centro della Baronia ha evidenziato il comandante della stazione dei carabinieri fortunatamente non si sono registrati, almeno nel corso degli ultimi mesi, truffe nei confronti degli anziani. Gli unici sporadici episodi sono assai datati. Il rischio, però, è sempre molto elevato, soprattutto per quelle persone più avanti con l'età, che vivono sole. Per questo, i militari hanno chiesto di prestare la massima attenzione, sottolineando la necessità di non fidarsi di persone sconosciute, anche se fanno leva sugli affetti più cari. Il comandante Vernucci ha intimato di non consegnare denaro e rivolgersi immediatamente alle forze dell'ordine, allertando i carabinieri. Nel contempo, i marescialli Vernucci e Cardinale hanno sottolineato l'importanza della collaborazione tra i cittadini, la comunità e le forze dell'ordine. Il comandante ha fatto riferimento ai recenti casi di cronaca i furti di attrezzi da lavoro nei confronti di alcuni artigiani della zona e il raid presso la locale filiale della Banca popolare dell'Emilia Romagna per evidenziare come sia fondamentale la collaborazione dei cittadini: nel primo caso, i carabinieri sono riusciti a fermare ed arrestare gli autori dei furti e restituire gli attrezzi da lavoro, per un totale di 16mila euro, ai legittimi proprietari. Tempestivo pure l'intervento delle forze dell'ordine in occasione del furto in banca ma, in quel caso, i malviventi sono riusciti a far perdere le proprie tracce.© RIPRODUZIONE RISERVATA