Valle Caudina, trovati abbandonati 500 pannelli solari in disuso

Cinquecento pannelli solari in disuso abbandonati in un’area del territorio del comune di Rotondi. Sono stati gli agenti della Polizia Municipale associata della Valle Caudina, nel corso di un’indagine delegata, a scoprire il sito abusivo con i pannelli fotovoltaici. Il materiale è stato sottoposto a sequestro. Una imprenditrice della zona – che avrebbe dichiarato di avere in gestione quei pannelli per eseguirne la manutenzione - è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Le indagini vanno avanti per cercare di fare piena luce.