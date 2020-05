Mattinata di paura nella Valle dell'Irno. Una vettura ha preso fuoco durante la marcia. L'automobilista si è salvato appena in tempo. I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle 7.30, sono intervenuti a Montoro, alla frazione Torchiati e più precisamente in via Greci, per l'incendio che ha interessato una Fiat Punto.

Il veicolo avvolto dalle fiamme è stato spento e messo in sicurezza. Per il conducente, oltre un comprensibile spavento, fortunatamente nessuna conseguenza. Paura anche per altri automobilisti. L'auto è andata completamente distrutta.

