Nuovi sopralluoghi della polizia in via Ammaturo per l'attentato all'agenzia Az Service. Le indagini guardano con molta attenzione agli ambienti della criminalità organizzata. Gli agenti della Squadra Mobile hanno ascoltato altre persone residenti nella zona. Sotto la lente le immagini della videosorveglianza che sono state acquisite dai poliziotti con particolare riferimento ai frame relativi ai momenti antecedenti e successivi al raid.

Si spera di raccogliere elementi utili per poter risalire all'identità dei malviventi. Si cercano, dunque, informazioni anche negli ambienti della criminalità organizzata. Al vaglio le posizioni di soggetti già noti alle forze dell'ordine e pregiudicati che vivono anche nella zona dove si è registrato l'attentato. Le indagini sono complesse. Richiedono attenzione e riservatezza. L'episodio potrebbe essere inquadrato in un contesto criminale di rilievo proprio per le modalità con cui è stato commesso il fatto. Ad agire sicuramente più di una persona. Dietro ci sarebbe la mano di professionisti. L'obiettivo era creare il maggior danno.

L'Az Service è un'agenzia che si occupa di servizi di consulenza finanziaria, assicurativa, consulenze edilizie e noleggio veicoli. Operava da circa un anno. Da poco tempo l'agenzia stava per essere smantellata. Anche questo particolare è al vaglio degli investigatori. Le indagini della Squadra Mobile sono coordinate dalla Procura della Repubblica, diretta dal procuratore Domenico Airoma. In questa fase non viene esclusa alcuna ipotesi: dalla vendetta, all'intimidazione. Completamente distrutto il locale. Ogni arredamento, suppellettile e documento è stato divorato dalle fiamme.

Su ciò che è rimasto dopo le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno eseguito i propri rilievi. Sono state trovate tracce di inneschi. Il fuoco sarebbe stato appiccato in sette punti, dove è stato cosparso liquido infiammabile. I fumi e i gas hanno creato un'esplosione. I residenti sono stati svegliati dalla potente deflagrazione. In tanti hanno pensato all'esplosione di una bomba. Le lingue di fuoco fuoriuscivano da tutte le vetrine frantumate del locale. L'intervento di spegnimento è stato complesso ed è durato un paio d'ore.

L'episodio è avvenuto poco dopo le 4 dell'altro ieri. La polizia scientifica ha repertato ogni elemento sia all'interno dei locali, sia all'esterno. Verranno eseguiti accertamenti nei laboratori che potrebbero fornire tracce per risalire agli autori del raid. Si stanno verificando i veicoli che hanno parcheggiato nei pressi del locale poco prima dell'attentato, oltre a quelli che sono transitati nei momenti precedenti e successivi all'attentato. L'area è stata transennata e sottoposta a sequestro. L'intervento dei caschi rossi ha evitato che l'incendio dopo la deflagrazione si propagasse all'edificio creando ulteriori danni. Le fiamme hanno raggiunto il balcone del primo piano e annerito la facciata. Al primo piano vi è un appartamento a uso ufficio. Quindi, in quel momento non c'era nessuno. Lo spavento è stato notevole per gli altri condomini. Sono usciti dalle abitazioni, ma non è stato necessario evacuare il palazzo. I vigili del fuoco hanno effettuato controlli all'edificio e rassicurato gli abitanti. L'episodio comunque è inquietante.

Si è registrato a pochi chilometri da un altro, di simile portata, avvenuto lo scorso settembre in via Luigi Imbimbo. In quel caso, un potente ordigno artigianale venne fatto esplodere davanti al portone di una palazzina di quattro piani. La deflagrazione distrusse il portone del palazzo e fece crollare parte del muro dell'ingresso. Mandò in frantumi le vetrate dell'androne del condominio e danneggiò gli infissi degli appartamenti al piano terra. Una esplosione così forte che fece saltare in aria la botola in ferro del sottotetto. L'esplosione scagliò i pezzi disintegrati contro alcune vetture parcheggiate a poca distanza dal palazzo danneggiando la carrozzeria. Le indagini per quell'episodio sono ancora in corso.