Martedì 14 Maggio 2019, 12:00

Un'esplosione a tarda ora risveglia il timore che il racket dell'eolico possa essere tornato a bussare in Baronia. La pista dell'avvertimento resta una delle ipotesi investigative seguite dai carabinieri della stazione di Trevico che, unitamente ai colleghi della compagnia di Ariano, indagano sulla deflagrazione avvenuta, nella tarda serata di domenica, nei pressi dell'abitazione di un imprenditore edile di Vallesaccarda, da anni impegnato in attività legate al settore degli aerogeneratori per la produzione di energia.L'esplosione che potrebbe essere stata provocata da un ordigno di medie dimensioni è stata avvertita in tutto il paese ed ha provocato danni alla tubatura del gas ed ai vetri di alcune finestre. Proprio lo scoppio delle tubature in ghisa non avrebbe consentito, almeno nelle prime ore, di escludere del tutto la possibilità che la deflagrazione sia avvenuta a seguito una perdita di gas.