Fotografie, campioni di materiale raccolto nei sopralluoghi, rilievi topografici. La mappa del degrado e del dissesto è pronta. I valloni tra Moschiano, Quindici, Marzano e Pago del Vallo di Lauro sono a rischio esondazione. Partono i primi interventi, ma si scoprono sversamenti illegali, costruzioni abusive, accessi ai fondi privati che chiudono i corsi d'acqua.



I carabinieri forestali scoprono ogni giorno nuove tessere di un puzzle che, una volta completato, darà il quadro complessivo della situazione di degrado.

Rifiuti di ogni genere, compreso l'amianto, nei valloni che dovrebbero regimentare le acque provenienti dai monti.



Per ora la struttura regionale che si occupa di difesa del suolo è forte di un unico dipendente, un dirigente - un vero specialista del settore- , che tuttavia non ha truppa e deve utilizzare gli operai di società regionali e tecnici di supporto che sono al lavoro solo alcuni giorni al mese.

Il Vallo Lauro in sofferenza, anche se tre importanti cantieri per la manutenzione idrogeologica sono stati aperti. Ma ad ogni intervento si scoprono rifiuti, ma anche muri di cemento con le fondazioni nei valloni, realizzati abusivamente.



«Stiamo facendo un grande lavoro di sistemazione del territorio. Indispensabile sia per svolgere attività di manutenzione ordinaria che per eliminare rifiuti e ostacoli che impediscono il deflusso delle acque», dice Mario Sica, dirigente della Regione, e unico responsabile del servizio difesa suolo presso al direzione generale dell'assessorato all'Ambiente.



Infatti Campania Ambiente servizi dovrebbe essere coinvolta sulla difesa suolo. La Regione Campania in un paio di anni avrà una struttura anche con dipendenti diretti che si occuperà della difesa del suolo.

«Gli operai di Campania Ambiente e servizi - dice Sica - ripuliscono i lagni e ripulendo si trova di tutto. Quando c'è lastra d'amianto arrivano i carabinieri, quindi la rimozione avviene da parte dei comuni. La Regione sui Regi Lagni nei tre comuni irpini ha stanziato 100 mila euro. Purtroppo quando si trovano rifiuti speciali il lavoro si ferma anche per un mese per ottenere le autorizzazioni dell'Asl per le bonifiche».



Se l'acqua è un bene pubblico, il corso d'acqua è un bene demaniale, e quando il corso d'acqua finisce in fondi privati, la regione non riesce ad intervenire. Sopratutto quando ci sono opere di difesa del suolo in aree private. Qui nasce il mistero: non sono state fatte dai privati su suoli privati date le dimensioni e qui sarà compito dei carabinieri venire a capo della vicenda.



Un caso simile è l'occupazione delle aree di pertinenza, destinate ad accogliere eventuali esondazioni del fiume: ci sono aree del demanio idrico che sono occupate dai privati per accedere ai fondi. Gli stessi alvei sono ricoperti di terreno per accedere a fondi agricoli e alle abitazioni. «Finiremo per agire con i carabinieri per evitare eventuali minacce e ripristinare la legalità», dice Sica.

Sui muri di cinta abusivi lungo i corsi dei torrenti si interverrà con ordinanza di abbattimento dopo le attività dei carabinieri.



L'attività di sistemazione dei Regi Lagni consente di individuare una serie di problemi legati all'abusivismo. In pochi mesi gli operai hanno recuperato di tutto.



A Lauro pochi giorni fa lastre di Eternit nel canale idrico di via Avellino, sono astati ritrovati a una manciata di metri dalla piazza principale del paese. L'allarme è stato lanciato da Campania Ambiente e Servizi, società in house della Regione, i cui operai hanno ripreso da giorni i lavori di decespugliamento e di rimozione rifiuti nei Regi Lagni del Vallo. Sul posto una squadra di esperti per valutare la pericolosità del ritrovamento in vista della bonifica.



A febbraio furono individuati a Marzano diversi frammenti di amianto nel canale idrico in località Fossato, lungo tutto il tratto del canale idrico che va dal Campo sportivo comunale alla vasca.

«La difesa suolo ha bisogno di finanziamenti. A San Martino Valle Caudina il fiume tombato ha bisogno di una grande vasca di raccolta delle acque a monte dell'abitato, nel vallo di Lauro servono interventi continui di ripristino dei corsi d'acqua. La natura non fa sconti. Ma la politica è sorda.