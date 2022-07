Vallo Lauro, nascosto sotto terra un fucile con matricola cancellata

Un fucile è stato trovato sotto terra in un fondo agricolo di Lauro. Sono stati gli agenti del Commissariato Locale della Polizia, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi, a scoprire l’arma a seguito di un’attività investigativa. Sotto circa 30 centimetri di terreno è stato trovato il fucile da caccia calibro 12, marca Bernardelli, con matricola punzonata e resa illeggibile, che è stato sottoposto a sequestro. L’arma, individuata con l’ausilio di un metal detector, era in ottimo stato d’uso, intrisa di olio, avvolta in un panno grigio e protetta da una camera d’aria per pneumatici. Dai primi accertamenti il podere nel quale è stato effettuato il rinvenimento, in evidente stato di abbandono, risulta non recintato e privo di qualsiasi coltivazione agricola. Sono in corso accertamenti per risalire al responsabile dell’occultamento e per stabilire la provenienza del fucile. Si tratta del terzo sequestro di armi in pochi giorni nel Vallo Lauro. Una nuova brillante operazione da parte degli uomini del vicequestore Iannuzzi, che lavorano anche per stabilire eventuali collegamenti con i clan della zona.

