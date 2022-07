Vandalizzato cartellone dell'Irpinia Pride: «Azione omofoba»

Vandalizzato un cartellone dell’Irpinia Pride, in programma sabato in Irpinia. Una croce nera è comparsa sul cartellone pubblicitario dell’evento LGBT, che è affisso nei pressi della rotonda di Torrette di Mercogliano. «Il gesto omofobo appare ancora più riprovevole se si considera che sarà proprio quello il tratto che percorreranno coloro che si recheranno alla manifestazione di sabato, trattandosi della strada principale subito dopo l’uscita autostradale Avellino Ovest e da cui si fa ingresso alla città di Mercogliano», spiegano gli organizzatori che presenteranno denuncia alle forze dell'ordine. E' stato sfregiato il logo scelto per questa edizione del Pride, raffigurante un abbraccio tra due soldati avvolti da una bandiera arcobaleno, che rifiutano l’odio e la guerra per scegliere, al contrario, la pace e la libertà.

