Varchi delle Ztl nel centro storico dal 24 agosto scatteranno le multe

Ora il conto alla rovescia per l'attivazione della Ztl è partito ufficialmente. La fine del periodo di prova è fissata per il 24 agosto. Da quella data, entreranno in funzione con potere sanzionatorio i 7 varchi installati al centro storico di Avellino, lo scorso 8 giugno, con una richiesta di autorizzazione al Ministero partita solo il giorno prima e un ok di Roma giunto il 13 luglio. Saranno multati dal grande fratello comunale tutti gli automobilisti non inseriti nelle white list che circoleranno con la macchina nelle strade del cuore antico, dalle 20 all'una di notte. Questo vuol dire che resta meno di un mese anche ai residenti autorizzati, ed alle altre categorie esentate, per ottenere dal Comune e dal Comando della polizia municipale i pass del caso. Dopo due mesi di informazioni poco precise e ambiguità (in una prima fase era stato spiegato dall'amministrazione che ci sarebbero stati 30 giorni in tutto, e invece i 30 giorni sono partiti solo sabato scorso), ecco finalmente un'ordinanza del comandante dei vigili, Michele Arvonio.

Il provvedimento pubblicato ieri, istituisce formalmente i varchi di Rampa San Modestino, via Luigi Amabile, via Casale, Piazza Libertà, Vico Episcopio, Largo Triggio e Corso Umberto I. Parte il periodo di «Pre-esercizio». Anche in questa fase scrive Arvonio ci sarà «il controllo esclusivo degli Agenti della Polizia Municipale che, nell'ambito dei loro compiti di istituto, continueranno a fornire una ulteriore informazione a tutti i cittadini che dovranno accedere con i loro veicoli nella Ztl». La fase «durerà 30 giorni e terminerà il 23 agosto 2022». «Dal giorno 24 agosto 2022, non si daranno più sconti. Entrerà definitivamente in vigore, in esercizio ordinario ed a tutti gli effetti di legge, il nuovo sistema elettronico di rilevazione degli accessi veicolari nella Ztl». Dunque potranno scattare le multe con le telecamere di ultima generazione a disposizione. Entro quella data, chi ne ha diritto dovrà far inserire il numero della targa della propria automobile nelle white list del Comune. Nell'ordinanza, è specificato con chiarezza chi potrà farlo fino al 23 agosto.

Quanto ai residenti, è previsto che «per ogni famiglia anagrafica, potrà essere rilasciato un'unica autorizzazione, associata ad un numero massimo di tre targhe di veicoli utilizzabili». Per i titolari di autorimessa, invece, «l'autorizzazione è associata alla capienza di posti auto». Potranno entrare pure i veicoli per il carico e lo scarico di merci, purchè di «società iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto terzi o in conto proprio titolari di attività con sede nella Ztl». Ma solo «per il tempo strettamente necessario». Esentati dalla Ztl gli invalidi muniti di contrassegno, per un solo veicolo, indicato dal richiedente e se l'accesso è legato «alle esigenze del titolare del permesso». Per finire, potranno entrare i medici, il personale che dovrà svolgere riparazioni d'urgenza, veicoli delle forze dell'ordine e la stampa nell'espletamento dell'attività di cronaca giornalistica. Finalmente un po' di chiarezza. A guardare le date scritte nel provvedimento, però, risalta un elemento: di fatto, essendo la Ztl prevista solo tra giugno e settembre, il sistema non sarà a regime che per poco più di un mese. Cioè dal 24 agosto alla fine di settembre. I primi 3 mesi, dei 4 complessivi previsti, sono stati completamente demandati all'attività dei vigili. Per finire, rispetto al progetto di pedonalizzazione previsto in delibera, mancano ancora i pezzi clou: dall'istituzione della zona 30 all'apertura del sottopasso, necessaria per evitare ingorghi fuori dalla Ztl.

Intanto, per il prossimo fine settimana, ritorna la pedonalizzazione di via Scandone. Ieri, la nuova ordinanza «sperimentale» del sindaco Festa: auto off limits sui Cappuccini il 29 luglio, dalle 22:30 all'1, e il 30, dalle 21 alle 24. I locali dovranno vigilare e chiudere entro l'1:30.

f. c.