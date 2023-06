Tragedia all'alba lungo la Variante nel territorio di Manocalzati, poco dopo l'uscita Avellino Est dell'autostrada Napoli-Canosa. A perdere la vita una donna di 45 anni originaria di Anzi (Potenza). Lo schianto è avvenuto intorno alle 4,40 di ieri. Secondo le prime indagini, pare che la donna dovesse raggiungere uno degli stabilimenti di Pianodardine e prendere servizio. Circostanza che sta verificando la Polizia Stradale. Se così fosse, quindi, era quasi arrivata. Ma una distrazione o un guasto meccanico alla vettura, hanno determinato il sinistro. La 45enne viaggiava a bordo di una Fiat Panda, in direzione di Pratola Serra. Da capire cosa sia accaduto: la vettura si è ribaltata più volte, finendo la sua corsa contro le barriere di protezione. Uno schianto fatale. Per lei non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate. E' praticamente deceduta sul colpo. Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino a estrarre il corpo della 45enne dall'abitacolo della Panda. Un lavoro non facile, in considerazione delle condizioni del veicolo che si era accartocciato. Poi la donna è stata consegnata ai sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata trasportata presso l'obitorio dell'ospedale Moscati di Avellino, dopo un primo esame esterno da parte del medico legale, in attesa di disposizioni da parte dell'autorità giudiziaria.

I pezzi della macchina sono volati a decine di metri, a dimostrazione della violenza dell'impatto. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Agli agenti della Polizia Stradale di Avellino il compito di ricostruire l'esatta dinamica del drammatico sinistro. I poliziotti hanno eseguito tutti i rilievi necessari, oltre ad aver raccolto gli elementi utili a stabilire le cause del sinistro. Si pensa, dunque, a una distrazione o a un guasto meccanico. Ma non vengono scartate altre ipotesi: un animale che ha attraversato la strada o la manovra azzardata di qualche altro mezzo che ha fatto perdere il controllo della Panda alla 45enne. Mezzo che poi è fuggito via dalla zona dell'incidente. Al momento, comunque, non ci sono conferme. Gli accertamenti vanno avanti a ritmo serrato. Sono stati gli altri automobilisti in transito ieri all'alba lungo la Variante ad allertare i soccorsi. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e della Polizia Stradale, per la 45enne di Anzi era ormai troppo tardi. La Variante si conferma arteria ad alto rischio. Purtroppo, diventa ancora una volta teatro di un incidente mortale. Proprio in quel punto hanno perso la vita nel recente passato altre persone che viaggiavano a bordo di moto e di auto.