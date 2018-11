CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 3 Novembre 2018, 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Isochimica 1982, a perenne ricordo delle vittime dell'amianto e del profitto contro l'omertà e l'indifferenza». Sarà di nuovo leggibile il ricordo delle vittime dell'amianto di Borgo Ferrovia. Gli ex operai Isochimica hanno scelto il giorno della commemorazione dei defunti, per ritinteggiare la targa affissa ormai cinque anni fa all'ingresso dello stabilimento. Una giornata di ricordo per i ventisei colleghi morti, ma anche di denuncia per la totale assenza delle istituzioni (presente solo il consigliere comunale Alfonso Laudonia, ndr), il mancato spostamento del processo ad Avellino e controlli sanitari ritenuti insufficienti. Sotto una pioggia incessante fa capolino anche la vedova dell'ultimo operaio defunto, Umberto Carpentieri, ma il dolore è ancora troppo forte per riuscire a parlarne. Accanto a lei Antonietta Tomeo, Maria Guerriero, Annalisa Massidda, compagne di vita di alcuni dei lavoratori deceduti che ora temono anche per la loro salute. «La moglie di un operaio è stata ascoltata al processo perché anche lei ha una malattia derivante dall'amianto. Anche io ho inalato quelle fibre dai panni di Luigi che lavano quando tornava dalla fabbrica. Ora ho paura e chiedo di essere tutelata» dice Antonietta vedova Maiello. Eppure lo screening sanitario stenta a decollare anche per gli stessi lavoratori che hanno presentato un esposto al Ministero della Salute. «Mi rivolgo alla direttrice dell'Asl Maria Morgante, voglio sapere se lei è a conoscenza del fatto che da un anno ci fanno la Tac e poi, come capitato a me, per una spirometria dobbiamo attendere anche otto mesi. È lei che deve farsi carico di un piano di sorveglianza adeguato alla nostra condizione», è l'appello di Carlo Sessa.