Lunedì 29 Gennaio 2018

I carabinieri della stazione di Montefusco hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria un giovane irpino ritenuto responsabile di truffa on-line. L’indagine ha consentito di smascherare l’attività truffaldina messa in atto dal 25enne che aveva messo in vendita su un noto sito internet degli introvabili biglietti per il concerto di un noto cantautore italiano che si è tenuto a Modena la scorsa estate.Ma, dopo aver ottenuto il pagamento con ricarica su carta prepagata ne ometteva la consegna all’ignaro acquirente.Attraverso una serie di accertamenti i militari dell’Arma sono riusciti ad identificare il malfattore per il quale, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.