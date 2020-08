Beve una bevanda alcolica, una ragazzina di Lioni finisce in ospedale. La minorenne si è sentita male dopo aver assunto quell’alcolico acquistato in un bar del posto. Sono scattate le indagini per scoprire il locale presso il quale la ragazzina si era servita. Per il titolare del bar e per il barista è scattata la denuncia in stato di libertà per somministrazione di bevande alcoliche a minori. E’ al vaglio la procedura amministrativa per l’erogazione della sanzione accessoria della chiusura del locale. Ultimo aggiornamento: 17:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA