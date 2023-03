Sarà interrogato il prossimo lunedì l'insegnante di 67 anni di Venticano accusato di violenza sessuale aggravata e di lesioni personali aggravate nei confronti di una ragazza di 26 anni residente in un comune della provincia di Benevento. G.P. le sue iniziali, assistito dal legale Alberico Villani, avrà modo di chiarire la sua posizione in merito ai fatti che gli vengono contestati. Il 67enne, secondo l'accusa, avrebbe cercato di approfittare sessualmente della giovane mentre effettuava delle terapie.

APPROFONDIMENTI Nina Corradini, la denuncia che scuote la ginnastica: «Insultata dalla mia allenatrice se non dimagrivo» Luca Tommassini: «Mio padre brutale, i bulli di Primavalle: con i miei sogni ho battuto i violenti» Abusi su tre minorenni a Roma, arrestato colonnello dell'Esercito: «Si faceva chiamare zio»

I fatti si sarebbero verificati in una palestra di Venticano dove il 67enne svolge la sua attività di istruttore chinesiologo. L'uomo, che in passato è stato insegnante di educazione fisica, si trova agli arresti domiciliari. L'altro ieri per lui sono scattate le manette. È stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Benevento che gli hanno notificato il provvedimento di custodia cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale su richiesta della locale Procura della Repubblica del capoluogo sannita. Il 67enne opera nella struttura venticanese in qualità di esperto di chinesiologia e si occupa di eseguire terapie dedicate ad alcune patologie.

Nel corso di una delle sedute si sarebbe consumato l'episodio denunciato dalla vittima. I fatti risalirebbero al 10 agosto del 2022. La 26enne si è rivolta alla polizia raccontando quanto avrebbe subito. Di qui sono scattate le indagini che poi sono terminate con l'emissione del provvedimento cautelare da parte del giudice. L'attività è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile coordinati dalla Procura della Repubblica diretta dal procuratore capo Aldo Policastro. Titolare del fascicolo è il pubblico ministero Maria Dolores del Gaudio. Il provvedimento è stato firmato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, Pietro Vinetti, dopo l'istanza promossa dall'accusa.

La polizia ha raccolto elementi per poter trovare un riscontro con quanto raccontato dalla vittima. Il 67enne secondo l'accusa avrebbe approfittato della sua qualità di istruttore chinesiologo adducendo come motivazione il fatto che stava compiendo una terapia energetica utile per fronteggiare le problematiche riscontrate e che gli aveva riferito la ragazza. L'uomo, in base all'accusa, le avrebbe toccato le parti intime chiedendo anche di andare oltre. La vittima tre giorni dopo si sarebbe rivolta all'ospedale San Pio di Benevento. Nella struttura sanitaria i medici le avrebbero riscontrato una ecchimosi sulla parte interna delle cosce giudicata guaribile in sette giorni. La parte offesa, in precedenza, aveva chiesto anche l'incidente probatorio. Ma la richiesta non è stata accolta. Le indagini hanno permesso di far scattare la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'uomo. I risultati ottenuti sono stati condivisi dal gip che ha emesso l'ordinanza. Il 67enne si professa totalmente estraneo ai fatti. Nell'interrogatorio davanti al giudice vuole chiarire ogni aspetto, al fine di respingere le gravi accuse a suo carico.