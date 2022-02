Vento e neve in Irpinia: 4 persone bloccate in una tormenta

Vento e neve causano disagi in Irpinia. Superlavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale che sono stati impegnati in una trentina di interventi di soccorso.

Hanno riguardato soprattutto parti pericolanti di edifici, tra cui comignoli, lamiere, tetti, oltre ad alberi e rami. In città gli interventi più importanti sono stati effettuati presso il palazzetto dello sport, dove sono state rimosse delle lamiere che rischiavano di volare via. La squadra del distaccamento di Montella, invece, ha prestato soccorso a quattro persone rimaste bloccate in una tormenta di neve sull'altopiano del Laceno, con due autovetture. I quattro, molto infreddoliti, ma in buone condizioni, sono stati messi in condizioni di poter rientrare a casa.