Very&Sasy, troppa gente all'esibizione ad Avellino: arriva la polizia

È stato necessario l'intervento della polizia ieri in tarda serata al prolungamento di viale Italia ad Avellino.

L'esibizione della tiktoker Very, della coppia Very&Sasy, ha radunato una imponente folla all'esterno del locale che aveva organizzato la serata. Molti i giovani presenti che hanno occupato anche la sede stradale, determinando disagi per gli automobilisti.

Gli agenti della Questura sono intervenuti per scongiurare problemi ed evitare rischi agli stessi ragazzi che assistevano all'esibizione. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze per nessuno. Ma non mancano le polemiche.