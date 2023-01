Un pranzo da leccarsi le ferite. Pezzi di vetro nel sugo utilizzato per condire la pasta degli alunni dalla scuola media di Sant'Angelo dei Lombardi. Una ragazzina mentre addentava un boccone di pasta asciutta si è sentita pungere all'interno della guancia, ha avvertito un dolore forte, per istinto ha sputato fuori il boccone: c'era un pezzo di vetro di forma triangolare. Panico generale tra insegnanti, ragazzi, personale della mensa e del comune. Poteva finire in tragedia. Per fortuna tutti i commensali, circa 100 persone, sono stati assistiti dalla buona sorte. E' accaduto martedì all'ora di pranzo presso la mensa della scuola media Criscuoli Erano tutti a tavola per gustare un piatto di pasta al sugo. La prima a segnalare un pezzettino di vetro nel piatto all'insegnante è stata una ragazza di seconda media. La professoressa ha preso subito la vicenda sul serio, ha chiamato la referente del comune, la quale ha minimizzato «Non è possibile, chissà cosa hanno combinato i ragazzi, forse qualche scherzo».

APPROFONDIMENTI Concorsi scuola annuali e dedicati ai docenti precari: le novità proposte dal Ministero dell'Istruzione Medicina, si volta pagina: ​governo in campo contro il numero chiuso Scuola, pronti i 400 milioni per il rinnovo del contratto: al via le trattative per chiudere entro un mese

Passano pochi minuti ed arriva tutta tremante, spaventata un'altra alunna mostrando il pezzo di vetro triangolare che le aveva provocato una ferita profonda all'interno della bocca. Poi via via altri 5, 6 studenti hanno mostrato pezzi di vetro nel piatto.

A quel punto insegnanti e personale della mensa hanno intimato a raga

zzi di non continuare a mangiare, di lasciare la pasta nel piatto. Dell'accaduto è stato avvertito il sindaco Marandino, il preside, Trunfio, è stato chiamato anche un medico. Tutti a chiedersi «Che cosa può essere successo?», «Come è possibile una cosa simile?». Sott'accusa il sugo utilizzato per condire la pasta, che era in un thermos, per comprendere l'accaduto si è deciso di rovesciare il contenuto del thermos in un altro recipiente , ed è in quel momento che si ha avuto coscienza della gravità dell'accaduto, c'erano tanti pezzi di vetro nella salsa. Praticamente si era frantumato il vetro interno del thermos. C'era da sudare freddo per la preoccupazione, vari alunni avevano già finito il piatto di pasta come qualche insegnante: e se avessero ingerito inavvertitamente dei pezzi di vetro? In molti si sono fatti suggestionare e presi dal panico, dalla tensione nervosa hanno avuto conati di vomito e dolori allo stomaco.

Della brutta vicenda sono stati avvertiti subito i genitori che si sono precipitati a scuola ed hanno minacciato denunce. Sospeso immediatamente dal comune il servizio mensa e avviata un'indagine sul grave episodio, lo ha comunicato il sindaco, Marco Marandino in una nota: «Alla luce dell'episodio verificatosi, il sindaco ed il dirigente scolastico hanno determinato congiuntamente, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, di avviare una dettagliata procedura di disamina dell'accaduto».