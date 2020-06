Brutta avventura in autostrada per una famiglia sannita lungo il tratto irpino dell’autostrada A16 Napoli-Canosa. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti sull'autostrada al Km. 35,500 nel tratto in salita nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incendio che ha interessato un'autovettura in transito. Le fiamme hanno avvolto il veicolo, distruggendolo in pochi minuti. A bordo della vettura cinque persone di una stessa famiglia che stavano tornando ad Airola (Benevento) da Napoli. Si sono messi in salvo appena in tempo. I vigili del fuoco oltre a spegnere le fiamme, hanno messo in sicurezza l’intera area. © RIPRODUZIONE RISERVATA