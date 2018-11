Giovedì 8 Novembre 2018, 21:56

Traffico in tilt in serata sull'autostrada Napoli-Canosa. La circolazione è rimasta bloccata in direzione della Puglia per l'incendio di un'auto sul viadotto Acqualonga di Monteforte Irpino, dove si verificò la strage del bus. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Avellino per domare il rogo. Il veicolo è andato completamente distrutto. In salvo gli occupanti.